Esdeveniments
La Massana estrena un passaport gastronòmic digital per a les jornades de Cuina de Tardor
L'esdeveniment, que se celebrarà de l'1 d'octubre al 2 de novembre, compta amb la participació de 18 restaurants
La 17a edició de les Jornades de Cuina de Tardor de La Massana se celebra de l’1 d’octubre al 2 de novembre, amb la participació de divuit restaurants i la novetat d’un passaport gastronòmic digital a través de l’app La Massana +.
Els usuaris que completin el passaport visitant tres establiments rebran un premi: una observació astronòmica guiada amb tast gastronòmic, unint gastronomia i astroturisme. Els menús se centren en la cuina de tardor amb productes locals com bolets, carns de caça i hortalisses, i plats creatius com galta de vedella amb ratassia, caneló de ragoût, o crema catalana al tequila. Hi participen restaurants com Borda Xica, Tapeo de Dario, Émo, Toc o Calma Espai Gastronòmic, entre d’altres.