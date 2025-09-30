ANDORRA LA VELLA
Les autocaravanes ja poden aparcar en rotació a CanRodes
L’aparcament de rotació per a autocaravanes de CanRodes, amb una capacitat per a 15 vehicles, va obrir ahir al matí. A la mateixa hora el comú va tancar les places per a autocaravanes de l’aparcament del Parc Central. L’espai públic també disposa de 29 places per a autocaravanes en pupil·latge, de què ja s’han reservat 22. CanRodes, a més, té 144 places d’estacionament per a cotxes i motocicletes. L’aparcament de Prada Motxilla, amb la meitat de capacitat, tancarà a mitjan octubre perquè la propietat hi vol construir.
Gossos ha participat en el disseny del parc caní, un espai “pioner”
El comú va presentar ahir CanRodes completament i plenament operatiu. Situat a la vora de l’antic camí ral i amb 10.000 metres quadrats de superfície, s’integra en la iniciativa Recuperem espais públics, l’estratègia del comú per transformar racons urbans en zones obertes, accessibles per a tothom i sostenibles.
L’espai disposa d’un parc caní diferenciat en tres zones: una per a gossos de fins a 10 quilos, una altra per a gossos mitjans i grans i una altra per a races potencialment perilloses. I d’una zona arbrada de descans per als ciutadans. En l’obertura també van participar representants de GosSOS, implicada en el disseny del parc. “És una construcció pionera, ja que mai abans al país hi havia hagut zones diferenciades per tipologia de gossos”, va assenyalar la presidenta de GosSOS, Audrey Montel.