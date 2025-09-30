Cens electoral
Andorra la Vella registra 9.084 electors i Sant Julià 4.722
Les dues parròquies presenten increments en l’última actualització
El cens electoral ha augmentat a les parròquies d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Andorra la Vella compta actualment amb 9.084 persones amb dret a vot, segons l’última actualització del cens electoral feta pública pel Comú avui. La xifra representa un increment de 81 electors en comparació amb el mes de març i suposa un augment global de 300 persones respecte a les darreres eleccions comunals, celebrades el desembre del 2023, quan el cens era de 8.784 electors. La xifra a Sant Julià de Lòria se situa en 4.722 electors, davant dels 4.690 registrats el 30 de març passat.
L’increment a Andorra la Vella representa un creixement del 3,4% en el nombre d’electors en menys de dos anys. El cens s’actualitza de manera periòdica i, de forma provisional, es publica dues vegades l’any —el 30 de març i el 30 de setembre— als panells informatius situats a l’exterior de Casa Comuna.
PARRÒQUIES
El Comú recorda a la ciutadania que ja pot consultar el nou cens i recomana verificar les dades per assegurar la correcció de la informació registrada.