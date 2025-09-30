ORDINO
Albert Roig presenta un llibre sobre la tradició ancestral de l’Ossa d’Ordino
La tradició de l’Ossa d’Ordino té des d’aquesta tardor la seva bibliografia. L’Ossa d’Ordino. Una tradició ancestral dels Pirineus, escrit per Albert Roig i publicat per Edicions Sidillà, és un treball etnogràfic que divulga la festa des del punt de vista de la simbologia, l’ancestralitat, la identitat, la col·lectivitat, la vida en comunitat i la seva evolució fins a l’època contemporània.
Segons s’explica en un comunicat, l’edició del llibre ha estat motivada perquè l’Ossa d’Ordino és l’única de totes les festes incloses en la candidatura de la Unesco que no disposa d’una bibliografia referent que expliqui la celebració en un vessant etnogràfic.
El llibre es presentarà dijous a les set de la tarda a l’Era de Casa Rossell d’Ordino amb un format teatral i serà el primer dels actes de la cinquena edició del Festival de dansa i cultura popular, el Contradans.