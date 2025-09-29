ESCALDES-ENGORDANY
Tot a punt per a les obres a l’aparcament de Caldea
Els treballs inclouen millores al carrer Josep Viladomat
El comú té la voluntat de fer tot un seguit de millores a l’aparcament de Caldea i per aquest motiu ja ha començat a posar fil a l’agulla perquè les obres puguin començar l’any que ve. Així, ja ha convocat un concurs per a la contractació dels serveis d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i la posterior direcció d’obra. Aquesta feina, un cop adjudicada, ha d’estar enllestida en tres mesos per poder fer ja l’any vinent la licitació i adjudicació de l’obra. Les empreses poden presentar les ofertes fins al 5 de novembre.
Hi ha tot un seguit de millores que la corporació té la intenció de plasmar en aquesta infraestructura. Els treballs es conceben no “per guanyar places”, sinó per fer una reestructuració dels espais i una optimització. A més a més, no només seran unes obres que afectaran l’aparcament. També s’aprofitarà per impulsar actuacions al carrer adjacent, el de Josep Viladomat.
L’equip de professionals de l’arquitectura haurà de fer de propostes al voltant de l’estudi i projecte de distribució de totes les places, incloent-hi la senyalització. També haurà de fer un nou disseny de l’interior del pàrquing i preveure una connexió mitjançant una obertura de l’interior de l’aparcament amb la plaça dels Dos Valires. Es pretén poder guanyar un nou accés a l’aparcament a través d’aquesta plaça. També hauran de preveure l’enderroc de dues galeries tècniques i la posterior organització dels serveis existents i el projecte d’il·luminació i millora dels sistemes contra incendis i treballs de pintura. Pel que fa al carrer Josep Viladomat, i tenint en compte que és una estructura volada, es preveu que es dugui a terme una impermeabilització, que es millorin les juntes de dilatació, que es reparin embornals i que s’actuï sobre l’estructura.