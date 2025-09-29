Sant Julià de Lòria
Prop de 200 inscrits a la vuitena Setmana de la Gent Gran
Algunes activitats ja han superat la capacitat prevista
La 8a Setmana de la Gent Gran de Sant Julià de Lòria ha començat aquest dilluns amb prop de 200 persones inscrites i algunes activitats que ja han superat la capacitat prevista. Es tracta d’un esdeveniment que, any rere any, té molt d’èxit a la parròquia laurediana ja que promou tant la salut mental i física dels padrins com la socialització i el sentiment de comunitat. “Jo sempre dic que la Setmana de la Gent Gran la fem com a mostra d’agraïment per tot el que ens ha aportat la gent gran. Es tracta de posar en valor que arribar als 65 anys no vol dir aturar-se; ans al contrari, comença una nova etapa amb moltes possibilitats, on promovem, sobretot, l’envelliment actiu”, ha comentat la cap del departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana de Sant Julià de Lòria, Montse Cobo, durant la celebració del walking football al pavelló LAUesport, la primera activitat que ha donat el tret de sortida a la setmana.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.