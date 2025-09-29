Andorra la Vella
Obre l'aparcament de rotació per a autocaravanes de Canrodes
Tanquen les places per a aquesta mena de vehicles del Parc Central
L'aparcament de rotació per a autocaravanes de Canrodes, amb una capacitat per a 15 vehicles, ha obert avui al matí. A la mateixa hora el comú ha tancat les places per a autocaravanes de l'aparcament del Parc Central. L'espai públic també disposa de 29 places per a autocaravanes en pupil·latge, de què ja s'han reservat 22. Canrodes, a més, té 144 places d'estacionament per a cotxes i motocicletes. L'aparcament del Lycée, amb la meitat de capacitat, tancarà a mitjan octubre.
L'espai disposa també d'un parc caní diferenciat en tres zones: una per a gossos de fins a 10 kg, una altra per a gossos mitjans i grans i una altra per a races potencialment perilloses. I d'una zona arbrada de descans per a la ciutadania.