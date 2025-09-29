Consell de comú d'Escaldes
La minoria demana un estudi d'impacte sobre el projecte Caldes
Els consellers de DA considera que els cinc milions de cost de les obres és una despesa "extremament alta"
La minoria Demòcrata al comú d'Escaldes-Engordany ha demanat aquesta tarda a la majoria que s'encarregui un estudi d'impacte del projecte Caldes. Segons ha explicat el conseller Gabriel Guerrero en la roda de premsa posterior a la sessió de consell, l'estudi hauria d'analitzar quines conseqüències ha tingut el projecte en sectors econòmics com el petit comerç, l'hoteleria i la restauració, així com en l'obertura de nous locals i en la vida quotidiana dels veïns del barri.
El grup considera que els cinc milions que va costar la instal·lació artística i la remodelació de tot el seu entorn és una despesa "molt elevada, extremament alta". Per la seva part, la cònsol major, Rosa Gili, no ha descartat instal·lar un comptador a l'entrada del passeig del riu pel pont d'Engordany o fer una enquesta entre els comerciants, però ha defensat la inversió mostrant un conjunt de fotografies de com era abans la zona i com és ara.
El cònsol menor, Quim Dolsa, ha remarcat en la roda de premsa posterior al consell que la placeta del Madriu i el passeig del riu "no tenien cap valor" abans que s'hi fessin obres, ja que estaven "vells i deixats", i ha apuntat que hi ha "alguns propietaris" de barri que s'han animat a fer reformes en els seus locals arran de la millora que ha suposat el projecte Caldes.