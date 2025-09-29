Equipaments
Les oficines de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu es traslladen a Escaldes
El canvi d'ubicació serà efectiu a partir de l'1 d'octubre
Les dependències de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror es traslladen a Escaldes-Engordany a partir de l'1 d'octubre. Concretament, l'oficina de la Comissió s'ubicarà a l'edifici del comú, al Parc de la Mola, 6, mentre que el centre d'atenció als visitants es traslladarà a la Borda Gabriel, situada al carrer de l'Obac.
Aquest canvi permetrà recuperar al comú d'Andorra la Vella, el local destinat a la Comissió per donar-li nous usos interns.