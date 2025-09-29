Tradicions

L'Ossa d'Ordino estrena llibre

Escrot pel periodista Albert Roig, l'obra és un treball etnogràfic que divulga la festa des del punt de vista de la simbologia

La coberta del llibre sobre l'Ossa d'OrdinoAssociació de Cultura Popular Ordino

Andorra la Vella

La tradició de l'Ossa d'Ordino té des d'aquesta tardor la seva pròpia bibliografia. 'LOssa d'Ordino. Una tradició ancestral dels Pirineus', escrit per Albert Roig i publicat per Edicions Sidillà és un treball etnogràfic que divulga la festa des del punt de vista de la simbologia, l'ancestralitat, la identitat, la col·lectivitat, la vida en comunitat i la seva evolució fins a dia d'avui. 

Segons s'explica a la nota de premsa, l'edició del llibre ha estat motivada perquè l'Ossa d'Ordino és l'única de totes les festes incloses en la candidatura Unesco que no disposa d'una bibliografia referent que expliqui la celebració en un vessant etnogràfic.

El llibre es presentarà aquest dijous 2 d'octubre a les 19 hores a l'Era de Casa Rossell d'Ordino i serà el primer dels actes de la cinquena edició del Festival de dansa i cultura popular, Contradans

