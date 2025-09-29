ENCAMP
La intel·ligència artificial del comú permetrà agilitzar els tràmits
La corporació tindrà un xatbot amb informació sobre normativa i serveis i un mòdul de creació automàtica de documents
El comú d’Encamp impulsa una nova plataforma d’intel·ligència artificial corporativa per reforçar l’administració electrònica i continuar avançant en l’estratègia de modernització administrativa. Segons expliquen fonts de la corporació, es tracta d’una eina pionera a Andorra en l’àmbit comunal i que segueix l’estratègia de moltes administracions i empreses, on la incorporació de les eines d’intel·ligència artificial ha permès millorar la prestació de serveis.
El termini per presentar propostes acaba el 6 de novembre
El projecte s’emmarca en el compromís del comú amb la digitalització dels serveis públics, que en els darrers anys ha inclòs la implantació de la tramitació electrònica i la digitalització de processos interns, entre d’altres. Aquestes actuacions han permès millorar l’eficiència, la transparència i l’accessibilitat de l’administració comunal als ciutadans i als mateixos treballadors comunals. El pressupost estimat del projecte és de 60.000 euros.
Anàlisi prèvia
El comú ha fet una anàlisi prèvia amb tots els departaments per identificar els punts de millora assumibles mitjançant l’automatització de processos, per un costat, i l’aplicació d’eines d’intel·ligència artificial, per l’altre. Amb aquesta avaluació sobre la taula, s’ha decidit impulsar una nova plataforma que haurà d’incorporar dues funcionalitats principals.
El pressupost estimat per al projecte és de 60.000 euros
En primer lloc, un xatbot intel·ligent corporatiu, capaç de respondre consultes en llenguatge natural, integrat amb la intranet comunal i accessible des de dispositius mòbils. El sistema oferirà informació estructurada sobre procediments, normativa, serveis, manuals i altres continguts d’interès, amb capacitat multilingüe i gestió de converses contextuals. En segon lloc, un mòdul de generació automàtica de documents, que permetrà crear plecs de bases, informes, resolucions, contractes i altres documents administratius a partir de plantilles intel·ligents, amb exportació en diversos formats.
La nova plataforma tindrà un entorn propi per garantir la seguretat de la informació i estarà alimentada, principalment, per la normativa que genera la mateixa administració. Per tant, evitarà els errors de les eines d’intel·ligència generativa.
Les empreses interessades poden descarregar les bases del concurs a través de la plataforma de contractació del sector públic. El termini de presentació de propostes finalitza el 6 de novembre a les deu del matí. L’obertura de pliques es farà de manera telemàtica el 12 de novembre a les 11 del matí.
Segons explica la consellera de Sistemes d’Informació, Judit Torres, “amb aquesta nova plataforma s’aprofita l’experiència del comú en digitalització de processos per posar en servei una eina que permetrà facilitar i agilitzar la generació de documentació administrativa, reduir errors i càrrega administrativa”. La consellera afegeix que es posaran a l’abast de tots els treballadors “les hores de formació necessàries” per optimitzar l’ús d’aquesta eina.