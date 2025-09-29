ENCAMP
Els joves gaudeixen d’espais d’oci saludable a l’Encamp Nit
L’Encamp Nit va omplir ahir de gom a gom el Complex Esportiu i Sociocultural amb joves de dotze a disset anys, que van gaudir d’una quinzena d’activitats d’oci i esport saludable amb propostes com un torneig de futbolí, làser tag, un taller de caricatures, futbol bombolla, una cambra cuirassada, exhibicions de dansa i un cypher de ball, entre d’altres.
Les activitats més populars van ser la cambra cuirassada, el Beat Saber, el taller creatiu i el futbol bombolla, mentre que els tornejos esportius i els de videojocs van ser els més reclamats. El públic assistent va valorar molt positivament totes les activitats que van oferir-se en el marc de l’esdeveniment.