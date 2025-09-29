El comú fa un balanç molt positiu de la 22a Vila Medieval
L’aposta per incorporar un món de fantasia i per donar visibilitat als artistes locals ha funcionat amb èxit. Tant és així que la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha fet un balanç molt positiu en tancar la 22a edició de la Vila Medieval. “Cada any és més difícil trobar novetats, però crec que el departament de Cultura ha fet una molt bona feina. La Vila ja és una activitat molt consolidada al calendari, i penso que tothom, no només de Sant Julià de Lòria, sinó d’arreu d’Andorra, espera l’últim cap de setmana de setembre per visitar aquesta vila medieval”, va assegurar.