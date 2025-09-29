ANDORRA LA VELLA
Comerciants proposen ampliar el tall a Meritxell als dissabtes
El comú no detecta incidències en el trànsit pel tancament de l’avinguda a la circulació
Ganes de veure què passa i una sensació de tranquil·litat a l’hora de passejar. Aquestes són les primeres impressions que els vianants i comerciants van traslladar ahir al cònsol major d’Andorra la Vella durant el primer dia de la prova pilot de Carrers Vius, la iniciativa de la capital que tallarà cada diumenge fins al 23 de novembre el tram de l’avinguda Meritxell comprès entre la plaça de la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias amb l’objectiu de recuperar els carrers per a l’ús ciutadà.
“Hi ha comerciants que ja em demanen si es podria fer també els dissabtes. De moment, és una prova pilot, però estem molt contents perquè la gent ens diu que es respira una gran tranquil·litat, i això vol dir que la ciutadania fa seu aquest espai públic”, va celebrar el mandatari en declaracions a l’agència ANA.
González, que va recordar que aquest projecte persegueix tres eixos –la qualitat de vida del ciutadà, la qualitat de ciutat i la dinamització del comerç–, va comentar que es faran enquestes als ciutadans a través d’un codi QR perquè aquests puguin valorar la proposta i deixar els seus comentaris. “A més, cada mes, la dinamitzadora del comú passarà pels comerços per valorar, i també preguntarem als veïns, al final d’aquesta prova, què n’han pensat, què els sembla, i en funció d’això prendrem les accions necessàries”, va assenyalar la màxima autoritat comunal als mitjans.
“De moment és una prova pilot, però estem molt contents”
Davant d’una pregunta de la premsa sobre l’impacte en el trànsit, González va comentar que no s’han detectat incidències considerables, com ara cues o complicacions destacables. En relació amb aquest tema, el cònsol major va recordar que les línies de bus que passaven per aquest tram s’han traslladat al carrer del Prat de la Creu i que, pel que fa als vehicles, s’han habilitat vies alternatives, com el mateix Prat de la Creu i alguns carrers amb doble sentit. Els talls, de fet, s’han planificat en dies de baixa afluència i inclouen mesures per garantir la mobilitat.
“Hi ha comerciants que ja em demanen si es podria fer també els dissabtes”
La proposta s’emmarca en un projecte més gran que té com a objectiu recuperar els carrers com a espais per gaudir i conviure, així com per guanyar en qualitat de vida i dinamitzar el teixit comercial. El comú assegura que es tracta d’una aposta valenta i realista, inspirada en experiències reeixides a ciutats com París, Madrid, Nova York, Tolosa, Vitòria o Pontevedra.