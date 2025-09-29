ESCALDES-ENGORDANY
El Caldes Festival aplega més de 5.000 espectadors
La segona edició del Caldes Festival ha aplegat més de 5.000 persones al llarg del cap de setmana. Des de divendres i fins ahir, el públic ha pogut gaudir d’una àmplia programació d’activitats i espectacles gratuïts a la zona històrica, enguany amb la col·laboració especial del Festivalot, de la mà d’Els Amics de les Arts. Els escenaris s’han repartit per la zona històrica, de manera que ha apropat la ciutadania a les compres i remodelacions que ha impulsat el comú a la part alta: des del jardí de la Borda Gabriel, passant per la plaça Santa Anna, la plaça de l’Església, el darrer tram de l’avinguda Carlemany, el passeig del Riu, la placeta del Madriu i la plaça de l’Obac. A més, les portes obertes a la Borda Gabriel han permès redescobrir aquest edifici patrimonial, on s’instal·larà el departament de Cultura.