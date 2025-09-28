SANT JULIÀ DE LÒRIA
La XXII Vila Medieval de Sant Julià clou amb èxit i atrau 400 visitants al LandArt
L’aposta per incorporar un món de fantasia i per donar visibilitat als artistes locals ha funcionat amb èxit
L’aposta per incorporar un món de fantasia i per donar visibilitat als artistes locals —sense perdre la identitat tradicional de suport a les entitats culturals— ha funcionat amb èxit. Tant és així que la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, n’ha fet un balanç molt positiu en tancar la 22a edició de la Vila Medieval. "Cada any és més difícil trobar novetats, però crec que el departament de Cultura ha fet una molt bona feina. La Vila ja és una activitat molt consolidada al calendari, i penso que tothom, no només de Sant Julià de Lòria, sinó d’arreu d’Andorra, espera l’últim cap de setmana de setembre per visitar aquesta vila medieval", ha assegurat Cortesao, qui ha remarcat que els visitants han pogut gaudir de nombroses parades amb productes gastronòmics, artesanals i remeiers, així com de més de vint activitats i tallers, que han tingut molt bona rebuda.
Pel que fa a la coincidència amb altres esdeveniments, com el Caldes Festival, Cortesao ha considerat que no ha estat cap obstacle. "Jo crec que hi ha temps per tot. A Andorra, a vegades pequem de fer moltes activitats entre parròquies, i pot semblar que unes afectin les altres", ha reconegut. Tot i això, ha defensat que els esdeveniments poden conviure perfectament. En aquest sentit, ha destacat que el LandArt va rebre aquest dissabte més de 400 visitants, una xifra que ha qualificat de rècord per a un museu d’art contemporani. "Les dues activitats, pel fet d’estar al centre del poble, s’han relacionat molt bé entre elles" ha apuntat.