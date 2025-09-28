ANDORRA LA VELLA
La segona edició del Troc dobla les peces rebudes
La capital va tancar ahir al vespre la segona edició del Troc Andorra la Vella, una iniciativa organitzada pel comú i gestionada per Andtropia que té com a objectiu donar una segona vida a la roba i complements que ja no s’utilitzen per intercanviar-los per altres peces. L’edició d’enguany, tal com va explicar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha estat un èxit rotund, ja que s’ha doblat el nombre de peces de roba rebudes i s’ha passat de les 700 de la primera edició a les 1.400 actuals. La corporació ja pensa en la propera edició.
“Simplement superar una mica les xifres de l’any passat ja crèiem que era un èxit. En aquest cas, haver-les doblat crec que és molt significatiu del fet que [l’esdeveniment] funciona i que a la gent li agrada molt aquest tipus d’iniciatives i, per tant, nosaltres molt contents d’aquest canvi de xifra”, va argumentar Losada. La voluntat del comú, però, és que es puguin intercanviar la major part de les peces entregades per tal de no acumular tants articles per a pròximes edicions. “Seria l’ideal”, va puntualitzar Losada.