ANDORRA LA VELLA
L’estrena de 'Carrers Vius' genera expectació i propostes d’ampliar-ho als dissabtes
La prova pilot genera bones sensacions entre els vianants
Ganes de veure què passa i una sensació de tranquil·litat a l’hora de passejar. Aquestes són les primeres impressions que els vianants i comerciants han traslladat al cònsol major d’Andorra la Vella durant el primer dia de la prova pilot de 'Carrers Vius', la iniciativa de la capital que, a partir d’aquest diumenge, tallarà cada diumenge fins al 23 de novembre el tram de l’avinguda Meritxell comprès entre la plaça de la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias amb l’objectiu de recuperar els carrers per a l’ús ciutadà. “Hi ha comerciants que ja em demanen si es podria fer també els dissabtes. De moment és una prova pilot, però estem molt contents perquè la gent ens diu que es respira una gran tranquil·litat, i això vol dir que la ciutadania fa seu aquest espai públic” ha celebrat González.
González, qui ha recordat que aquest projecte persegueix tres eixos –la qualitat de vida del ciutadà, la qualitat de ciutat i la dinamització del comerç–, ha comentat que es faran enquestes als ciutadans a través d'un codi QR perquè aquests puguin valorar la proposta i deixar els seus comentaris. "A més, cada mes, la dinamitzadora del comú passarà pels comerços per valorar, i també preguntarem als veïns, al final d’aquesta prova, què n’han pensat, què els sembla, i en funció d’això prendrem les accions necessàries", ha assenyalat el mandatari comunal.
Davant d'una pregunta de la premsa sobre l’impacte en el trànsit, González ha comentat que no s'han detectat incidències considerables, com ara cues o complicacions destacables. En relació amb aquest tema, el cònsol major ha recordat que les línies de bus que passaven per aquest tram s'han traslladat al carrer del Prat de la Creu i que, pel que fa als vehicles, s'han habilitat vies alternatives, com el mateix Prat de la Creu i alguns carrers amb doble sentit.