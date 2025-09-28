ESCALDES
Escaldes-Engordany posa fil a l'agulla per millorar l'aparcament de Caldea
Les empreses tenen fins al 5 de novembre per presentar les seves ofertes.
El comú d'Escaldes-Engordany té la voluntat de fer tot un seguit de millores a l'aparcament de Caldea i per aquest motiu ja ha començat a posar fil a l’agulla perquè les obres puguin fer-se al llarg de l’any que ve. Així, ja ha convocat un concurs per a la contractació dels serveis d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i la posterior direcció d’obra. Aquesta feina, un cop adjudicada, ha d’estar enllestida en tres mesos per poder fer ja l’any vinent la licitació i adjudicació de l’obra. Les empreses tenen fins al 5 de novembre per presentar les seves ofertes.
Hi ha tot un seguit de millores que la corporació comunal té la intenció de plasmar en aquesta infraestructura. En aquest sentit, des del comú assenyalen que els treballs es conceben no "per guanyar places" com per fer una reestructuració dels espais i una optimització. A més a més, no només seran unes obres que afectaran l’aparcament sinó que també s’aprofitarà per impulsar actuacions al carrer adjacent, el de Josep Viladomat.
L’equip de professionals de l’arquitectura hauran de fer un seguit de propostes al voltant de l’estudi i projecte de distribució de totes les places, incloent-hi la senyalització de l’aparcament. També hauran de fer un nou disseny de l’interior del pàrquing i preveure una connexió mitjançant una obertura de l’interior de l’aparcament amb la plaça dels Dos Valires. En aquest sentit, es pretén poder guanyar un nou accés a l’aparcament a través d’aquesta plaça. També hauran de preveure l’enderroc de dues galeries tècniques i la posterior organització dels serveis existents; el projecte d’il·luminació i millora dels sistemes contra incendis i treballs de pintura. Pel que fa al carrer Josep Viladomat, i tenint en compte que es tracta d’una estructura volada, es preveu que es dugui a terme una impermeabilització, que es millorin les juntes de dilatació, que es reparin embornals i que s’actuï sobre l’estructura, si fos necessari.