ENCAMP
Els joves gaudeixen d’espais d’oci saludable a l’Encamp Nit
El jovent ha gaudit d’una quinzena d’activitats d’oci i esport saludable amb propostes com un torneig de futbolí, làser tag o un taller de caricatures
L’Encamp Nit ha omplert de gom a gom el Complex Esportiu i Sociocultural amb joves de dotze a disset anys, que han gaudit d’una quinzena d’activitats d’oci i esport saludable amb propostes com un torneig de futbolí, làser tag, un taller de caricatures, futbol bombolla, una cambra cuirassada, exhibicions de dansa i un cypher de ball, entre d’altres.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que l’Encamp Nit és "un exemple de com els joves poden gaudir d’un entorn saludable i divertit i passar-s'ho bé”. Sans ha afegit que “la iniciativa busca ampliar l’oferta per aquesta franja d’edat i generar espais de convivència més enllà dels habituals”.
Les activitats més populars han estat la cambra cuirassada, el beat saber, el taller creatiu i el futbol bombolla, mentre que els tornejos esportius i els de videojocs han estat els més reclamats. El pòdcast Safreig ha realitzat entrevistes a la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, representants del Fòrum de la Joventut i a la Comissió de Festes d’Encamp. En aquest sentit, el públic assistent ha valorat molt positivament totes les activitats que s’han ofert a l’esdeveniment.
L’Encamp Nit ha comptat amb tornejos esportius (individuals o per equips de 2 a 4 persones), gràcies a la col·laboració de tots els clubs de la parròquia i de fora d’Encamp. S’han dut a terme competicions de bàsquet 3x3, Voleibol 4x4, Futbol 4x4, tennis taula 2x2, futbolí 2x2, els videojocs FC25 i NBA 2K25, i de Beat Saber. A més, s'ha premiat els tres primers classificats de cada competició amb abonaments anuals al Centre Esportiu, entrades a esdeveniments esportius i culturals, així com marxandatge del MoraBanc Andorra de bàsquet, samarretes de l’FC Andorra, pilotes o lots de productes de perfumeries col·laboradores.
Pel que fa a les activitats, els assistents han passat una bona estona amb propostes com el futbol bombolla, el flipbook, el làser tag, la cambra cuirassada o el taller de caricatures. Les exhibicions de dansa, així com la classe magistral de Bea Babara i el cypher de ball, també han tingut una gran acollida per part del públic juvenil.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, també ha agraït “l’alta participació d’entitats i institucions, ja que és un fet que permet donar una oferta d’activitats molt més variada per als joves”. L’Encamp Nit és una iniciativa del Comú d’Encamp, amb l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil de la parròquia, i amb la organització del CEADF Encamp, el Club de Tennis Taula Encamp, el Club de voleibol d’Encamp, el Futbol Club Encamp, l’Ossa bàsquet, MadKidz, Safreig, Snow Girls i TC escola de dansa.
Així mateix, ha comptat amb la col·laboració de Caldea, Carnet Jove Andorra, la Federació Andorrana de bàsquet, la Federació Andorrana de Futbol, l’FC Andorra, el Fòrum de la Joventut, Gala perfumeries, Gaming Andorra, Gasopas, MoraBanc Andorra, Palau de Gel, Publiregal, Sercensa i 360º eXtreme.