TURISME
Canillo es promociona a la Fira de Turisme de París amb una oferta per tot l’any
La promoció ha posat en valor el pont tibetà, el Roc del Quer, el mateix Palau de Gel, així com la natura, la cultura, la gastronomia de muntanya
Canillo, 28 de setembre del 2025.– El Palau de Gel ha participat a la prestigiosa Fira de Turisme de París (IFTM Top Resa) per posicionar Canillo com una destinació turística completa i atractiva durant tot l’any.
La promoció ha destacat atractius com el pont tibetà, el Roc del Quer, la natura, la gastronomia de muntanya i els allotjaments de qualitat. Segons Sira Puig, directora del Palau de Gel, l’objectiu és mostrar Canillo com “una destinació única que combina natura, cultura, tradicions i activitats per a totes les èpoques de l’any”.
Durant la fira s’han celebrat una vintena de reunions amb mitjans francesos, amb la intenció de convidar-ne alguns a visitar la parròquia i difondre la seva oferta turística al públic francès.