El Caldes Festival reuneix més de 5.000 espectadors

Gili destaca que el festival “ha permès mostrar l’evolució dels treballs impulsats pel Comú” i afirma que “és la millor manera de revitalitzar tota aquesta zona”

Redacció

La segona edició del Caldes Festival ha aplegat més de 5.000 persones al llarg del cap de setmana, convertint la zona històrica d’Escaldes-Engordany en un nou punt neuràlgic d’activitat cultural i social.

El certamen ha ofert una àmplia programació gratuïta amb concerts, tallers i espectacles familiars, que han tingut com a escenaris espais com la plaça Santa Anna, la plaça de l’Església, la Borda Gabriel o el passeig del Riu. Entre els moments més destacats hi ha hagut el concert de Miki Núñez, la sessió de DJ Dave Rowntree i la participació d’artistes emergents i talents locals.

La cònsol major, Rosa Gili, ha subratllat que el festival ha permès mostrar l’evolució de les obres de remodelació i revitalitzar la part alta de la parròquia. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha avançat que el Comú té la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa i consolidar la cultura com a pol d’atracció i dinamització.

