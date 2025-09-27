SANT JULIÀ DE LÒRIA
La Vila Medieval es reinventa, amb vuit espais que aposten per la fantasia
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va donar ahir a la tarda el tret de sortida a un dels esdeveniments més esperats de la parròquia, la 22a edició de la Vila Medieval. Cairat va assegurar que l’esdeveniment constitueix una cita “més que consolidada i que el poble l’espera amb alegria i fervor”.
El públic assistent a l’acte va gaudir de l’espectacle Dones d’aigua, de la companyia Líquid Dansa, com a inici de tres jornades en què els lauredians poden gaudir de tota mena d’activitats musicals, tallers, mercats i espectacles itinerants que des d’ahir al matí ja es poden veure pels carrers de la parròquia. Cairat es va mostrar convençut que serà “tot un èxit, com any rere any”, i va voler destacar la incorporació de nous espais per gaudir en família, com ara el Jardinet artesanal, al Jardí de la morera, o l’Espai dels trobadors, a la placeta de l’Església.