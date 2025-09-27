REPORTATGE
Miki Núñez, com a casa
El cantant terrassenc obre el Caldes Festival. L’esdeveniment familiar omplirà la part alta d’Escaldes de música, tallers i espectacles durant tot el cap de setmana.
El cantant terrassenc Miki Núñez té una relació especial amb Andorra i ahir al vespre va tornar-ho a demostrar en el concert que va oferir a la plaça de l’Església. El públic, format majoritàriament per famílies amb nens petits i adolescents, va omplir la plaça en la presentació de La Partida, el darrer treball del músic català. “Andorra és casa per a nosaltres, ens agrada moltíssim venir a tocar aquí perquè sempre ens hi tracten molt bé. Hem estat esperant el concert tot l’estiu”, va assegurar en declaracions als mitjans just abans del concert. La Partida és el primer disc de Núñez amb lletres íntegrament en català.
“Venim amb moltes ganes de descobrir el Caldes Festival i de fer-hi camí plegats”
El recital s’emmarca en la segona edició del Caldes Festival i en la col·laboració del comú d’Escaldes-Engordany amb el Festivalot, un dels esdeveniments de referència de la música en directe per a públic familiar de Catalunya. El membre d’Els Amics de les Arts i de la productora responsable del Festivalot Dani Alegret va apuntar que aquesta col·laboració és “una primera passa que podria tenir continuïtat” en pròximes edicions. “Venim amb moltes ganes de descobrir el Caldes Festival i de començar a fer-hi camí plegats. Ens fa molta il·lusió aquesta primera col·laboració, i creiem que hem programat dues propostes musicals i un taller de percussió perquè la gent en pugui gaudir de valent”, va assenyalar.
“Andorra és casa per a nosaltres, ens agrada moltíssim venir a tocar aquí”
Per la seva part, el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, va mostrar-se convençut que el festival serà un èxit: “Les expectatives són altres. L’ambient és bo, hi ha moltes cares i ganes de passar-s’ho bé, i això és un bon símptoma, sobretot si el temps ens acompanya.”
“Les expectatives són altes. L’ambient és bo, hi ha moltes cares i ganes de passar-s’ho bé”
El Caldes Festival inclou música en directe, tallers i espectacles de carrer i té com a objectiu dinamitzar els diferents espais de la part alta de la parròquia i donar-los a conèixer entre residents i visitants. Tot i que l’escenari principal és la plaça de l’Església, també hi haurà activitats al jardí i la borda Gabriel, la plaça Santa Anna, l’Espai Caldes, el darrer tram de l’avinguda Carlemany, el passeig del riu, la placeta del Madriu i la placeta de l’Obac.
El concert estrella de demà (a les sis de la tarda també a la plaça de l’Església) serà el de la cantautora aranesa Alidé Sans. I diumenge al migdia el bateria de Blur, Dave Rowntree, punxarà la seva música preferida al mateix espai.