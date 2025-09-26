Mercat de segona mà
El Troc Andorra la Vella celebra la segona edició aquest cap de setmana
L’activitat començarà el divendres 26 de setembre a les 17 h a la sala Consòrcia del Centre de Congressos
Andorra la Vella donarà aquest divendres el tret de sortida a la segona edició del Troc Andorra la Vella, una iniciativa impulsada pel comú i gestionada per Andtropia que busca fomentar l’economia circular a través de l’intercanvi de roba i complements.
L’activitat començarà el divendres 26 de setembre a les 17 h a la sala Consòrcia del Centre de Congressos. Les persones que hi vulguin participar podran aportar fins a cinc peces de roba o complements en bon estat, que seran valorats i bescanviats per "trocs", la moneda pròpia de l’esdeveniment. Aquestes podran ser intercanviades per altres articles aportats pels participants.
La recollida de peces es farà divendres a la tarda, de 17 a 20 h, i dissabte al matí, de 10 a 14 h. El mercat d’intercanvi, en canvi, estarà obert durant tota la jornada de dissabte fins a les 20 h. Com a novetat d’enguany, els articles que no siguin aptes per a l’intercanvi es podran dipositar en un punt de reciclatge tèxtil habilitat al mateix recinte, per garantir una correcta gestió dels residus i evitar que la roba torni a casa.