Cultura
Tret de sortida a la 22a edició de la Vila Medieval de Sant Julià
L’acte inaugural ha inclòs l’espectacle Dones d’aigua, de la companyia Líquid Dansa
L’acte inaugural de la 22a edició de la vila medieval de Sant Julià ha tingut lloc a les 18.30 hores a la plaça de la Germandat i ha inclòs l’espectacle Dones d’aigua, de la companyia Líquid Dansa. El cònsol major de la parròquia, Cerni Cairat, ha destacat que la Vila Medieval és una cita "més que consolidada i que el poble l'espera amb alegria i fervor". També ha afegit que vol que "sigui un èxit, com any rere any" però no ha volgut donar "una xifra exacta d'assistents".
Aquesta nova edició del Vila Medieval, que ha començat aquest mateix matí, promet transformar les places i els carrers de la parròquia en escenaris plens de música, tallers, mercats i espectacles itinerants que ja omplen de vida el centre de la vila. Sota el lema 'Un món de fantasia', fins al diumenge 28 de setembre, els assistents podran endinsar-se de ple en el món de Harry Potter, les fades o els dracs.
El programa inclou més de seixanta parades d’artesania i gastronomia, apostant pel talent nacional, amb representacions teatrals, música en viu, danses medievals, cercaviles i contacontes.