CANILLO
Simulacre d’evacuació d’un telecadira a càrrec dels pisters de Soldeu-el Tarter
Els pisters de Soldeu-el Tarter van dur a terme ahir al matí un simulacre d’evacuació al telecadira Júnior del Mon(t) Magic Family Park, al sector de Canillo de Grandvalira. L’exercici va comptar amb la participació d’una vintena de persones entre membres de l’equip d’explotació i treballadors de l’escola d’esquí, i va servir per posar a prova els protocols d’actuació en cas d’aturada tècnica del giny, ja sigui per incidències mecàniques o meteorològiques. Durant el simulacre, els participants van distribuir-se entre les cadires i les pilones del telecadira per simular una aturada i activar el protocol d’evacuació vertical. Un dels objectius principals de la maniobra era valorar el temps necessari per finalitzar amb èxit l’evacuació i establir les eines perquè els equips d’intervenció puguin actuar amb la màxima eficàcia i rapidesa en cas real d’emergència.