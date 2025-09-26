ESCALDES-ENGORDANY
Projecte Caldes, un homenatge al passat
L’espai vol esdevenir un nou lloc de trobada per als ciutadans combinant art i història
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va presentar ahir el Projecte Caldes, un nou espai urbà concebut com un punt de trobada obert, dinàmic i arrelat a la identitat de la parròquia. L’espai ha estat dissenyat pensant en el joc dels infants, el benestar dels veïns i la descoberta cultural per part dels visitants, amb l’aigua termal com a fil conductor i element central.
Gili va animar la ciutadania a fer-se seu aquest nou indret, que ha de servir per passejar, relaxar-se, conversar o gaudir en família, remarcant que el projecte és alhora un homenatge a la història d’Escaldes-Engordany, bressol del primer turisme del país, i una aposta decidida pel futur, amb l’objectiu de revitalitzar el nucli antic i posar en valor el patrimoni cultural i termal de la parròquia.
“És un lloc on posar els peus a l’aigua, passejar, conversar o simplement passar una bona estona”
Un dels elements més destacats del nou Espai Caldes és l’obra de l’artista Javier Balmaseda, que defineix de manera simbòlica i visual l’espai. El crític d’art Fernando Castro la va qualificar d’“art públic democràtic”, per la seva voluntat d’integració i de diàleg amb la comunitat. L’actuació també ha inclòs la renovació completa de la plaça del Madriu, l’embelliment del passeig del riu, la integració d’elements del patrimoni històric i la millora de l’accessibilitat, entre altres intervencions.
Per la seva banda, el cònsol menor, Quim Dolsa, va remarcar que el Projecte Caldes “és també vida quotidiana”, subratllant l’aposta per un espai urbà més amable i per la creació de punts de trobada que fomentin la cohesió social. Durant l’acte, Dolsa també va voler recordar Rui Paulo dos Anjos Fernandes, el treballador que va perdre la vida en un accident durant les obres. En el seu honor, s’ha instal·lat una placa commemorativa a la plaça del Madriu, en reconeixement a la seva tasca i a la de tots els professionals implicats en el projecte.
La inauguració oficial també va comptar amb la projecció del documental Projecte Caldes. La història d’una transformació, així com amb una visita teatralitzada pels nous espais. L’acte va culminar amb el tall simbòlic de la cinta a la plaça del Madriu, marcant així l’obertura oficial del nou espai.
Amb el Projecte Caldes, Escaldes-Engordany referma la seva vocació de lideratge cultural i urbanístic al país, recuperant les seves arrels termals per projectar-se cap al futur.