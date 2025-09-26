RESTAURACIÓ
Un nou full de ruta per al futur de la gastronomia andorrana
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va presentar el pla d’acció Cuinem el futur d’Andorra la Vella, un seguit de propostes que pretenen servir com a marc per implementar petits canvis per “desenvolupar un projecte estratègic per al foment de la restauració”. La primera part del projecte, que es va dur a terme l’any passat amb la Fundació Alícia, va detectar els punts forts i febles en el sector de la parròquia. Durant aquesta sessió explicativa amb els restauradors, González va explicar els tres eixos que indicaran el calendari del 2026 i que han de servir per reforçar aquest àmbit: marca, promoció i relació amb el producte; turisme actiu, benestar i salut, i formació i sostenibilitat del negoci.
Per dur a terme el projecte, el cònsol va demanar la col·laboració dels restauradors posant èmfasi en el fet que “no hem de fer una lluita individual”, encoratjant els empresaris a “adaptar-se a la diversitat”, valorant el caràcter obert de la proposta i establint petites accions per enfortir la marca Andorra, com ara la creació de rutes saludables, la impartició de formacions en la qualitat del servei o donant visibilitat al producte local.
Tres eixos d’acció per potenciar la marca andorra la vella
Cuinem el futur d’Andorra la Vella engegarà motors aquest darrer trimestre amb la creació d’un grup motor format per restauradors que ha de servir com a impuls dels canvis de la gastronomia andorrana. Finalment, González va valorar molt positivament l’assistència de més de 30 restauradors a la presentació.