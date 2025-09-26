Caldes Festival
Miki Núñez presenta 'La Partida' a la plaça de l'Església
El cantant terrassenc obre el Caldes Festival
El cantant català Miki Núñez ha presentat avui al vespre a la plaça de l'Església el seu últim disc 'La Partida', el primer íntegrament en català de la seva carrera. El concert s'emmarca en la segona edició del Caldes Festival. L'esdeveniment, que inclou música en directe, tallers i espectacles de carrer, vol dinamitzar els diferents espais de la part alta de la parròquia.
El concert estrella de demà (a les sis de la tarda també a la plaça de l'Església) serà el de la cantantutora aranesa Alidé Sans. El festival s'allargarà fins diumenge a la tarda.