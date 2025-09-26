Caldes Festival

Miki Núñez presenta 'La Partida' a la plaça de l'Església

El cantant terrassenc obre el Caldes Festival 

Miki Núñez durant el concert al Caldes Festival

Miki Núñez durant el concert al Caldes Festival

El cantant català Miki Núñez ha presentat avui al vespre a la plaça de l'Església el seu últim disc 'La Partida', el primer íntegrament en català de la seva carrera. El concert s'emmarca en la segona edició del Caldes Festival. L'esdeveniment, que inclou música en directe, tallers i espectacles de carrer, vol dinamitzar els diferents espais de la part alta de la parròquia. 

Un moment de l'espectacle de Miki Núñez

Un moment de l'espectacle de Miki Núñez

El concert estrella de demà (a les sis de la tarda també a la plaça de l'Església) serà el de la cantantutora aranesa Alidé Sans. El festival s'allargarà fins diumenge a la tarda.

Fans de Miki Núñez durant el concert del cantant

Fans de Miki Núñez durant el concert del cantant

