La Massana i Ordino
Les escoles artístiques de les Valls del Nord creixen en alumnes i en oferta formativa
La Capsa de Música i la Capsa Espais de Creació es consoliden com a espais de referència en l'educació musical i artística
La Capsa de Música i la Capsa Espais de Creació, els dos centres artístics mancomunats entre els comuns de la Massana i Ordino, han començat el curs 2025-2026 amb gairebé 260 alumnes i diverses novetats pensades per a totes les edats. Les dues escoles continuen consolidant-se com a espais de referència en l’educació musical i artística al país.
Segons ha explicat la consellera de Cultura de la Massana, Mònica Solé, la Capsa de Música ha assolit enguany la xifra rècord de 120 alumnes, i ha remarcat la voluntat dels dos comuns de continuar creixent conjuntament al voltant de la cultura. L'escola s’ha definit com un centre inclusiu, obert a infants, adults i persones amb necessitats especials.
Entre les novetats del curs destaquen la incorporació de l’assignatura de cant modern, la creació d’un cor infantil i nous grups de 'combo' per fomentar el treball en equip. L’oferta formativa també inclou instruments com piano, diferents tipus de guitarra, ukelele, baix elèctric, clarinet, saxofon i flauta travessera.
Des d’Ordino, la consellera de Cultura Mònica Armengol ha destacat la renovació de les instal·lacions de la Capsa Espais de Creació i l’ampliació dels tallers. El centre arrenca el curs amb 140 alumnes i nous tallers com Photoshop per a joves i Còmic, que s’estrenaran al gener, així com sessions temàtiques mensuals per a adults. A més, aquest dissabte, 27 de setembre, es farà una jornada de portes obertes per donar a conèixer les activitats del curs.
Els dos comuns defensen el projecte com un model d’èxit que enriqueix la vida cultural de les dues parròquies a través d’una oferta formativa àmplia, transversal i oberta a tothom.