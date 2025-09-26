ENCAMP
Gasopas perd el 20% de negoci per la inseguretat al Pas de la Casa
Mas apunta que no convé revelar algunes accions del pla de xoc per garantir-ne la confidencialitat i l’efectivitat
El conseller de la minoria del comú d’Encamp Josep Lluís Agudo va alertar ahir a la tarda en la roda de premsa posterior a la sessió de consell que la benzinera Gasopas ha perdut el 20% del volum de negoci en un any. Segons el mandatari, el factor principal que ha provocat aquesta davallada és la caiguda dels visitants a la població fronterera per la inseguritat derivada del contraban de tabac. I ho va il·lustrar amb una altra xifra: el nombre d’autobusos que puja des de França ha baixat el 60%. “El contraban ha afectat, i molt. A alguns negocis els ha fet fer molta caixa, però la gran majoria s’està veient molt perjudicada”, va remarcar.
Per la seva part, la cònsol major, Laura Mas, va apuntar que encara no es poden detallar totes les mesures previstes en el pla de xoc contra el contraban al Pas perquè en aquest moment convé que algunes accions siguin confidencials per garantir-ne l’efectivitat. La cònsol va assegurar que comparteix la preocupació dels veïns i va reiterar que hi ha d’haver “tolerància zero” amb qualsevol activitat il·legal. “El Govern farà públiques les mesures quan ho consideri oportú”, va afirmar. En el marc del pla de xoc, aquesta setmana la policia ha reforçat els controls i patrulles a la vila.
D’altra banda, a la sessió també es va aprovar l’adjudicació de les obres de construcció de la nova estació transformadora del Tremat i del local de recollida de residus per un import de gairebé 600.000 euros. Gràcies al conveni de col·laboració signat entre el comú, FEDA i la Unió Elèctrica d’Encamp, es podrà retirar l’antiga estació transformadora de l’entrada del Tremat i es podrà reubicar en un terreny proper a la rotonda del Prat de Genil.
L’objectiu principal del projecte és alliberar l’espai que ocupa actualment l’estació transformadora, propietat de FEDA, per convertir-lo en una plaça pública.
En un altre ordre de coses, la corporació va anunciar ahir que l’aparcament de Prada de Moles estarà fora de servei del 29 de setembre al 3 d’octubre per millores del ferm. Les autoritats comunals insten els usuaris que durant aquests dies utilitzin els aparcaments més propers, com ara el del carrer de la Vena o el del parc de l’Ossa.