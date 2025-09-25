Soldeu-El Tarter
Simulacre d’evacuació d'un telecadira a Canillo
L’exercici ha comptat amb la participació d’una vintena de persones entre membres de l’equip d’explotació i treballadors de l’Escola d’Esquí
Els pisters de Soldeu-El Tarter han dut a terme aquest matí un simulacre d’evacuació al telecadira Júnior del Mon(t) Magic Family Park, al sector Canillo de Grandvalira. L’exercici ha comptat amb la participació d’una vintena de persones entre membres de l’equip d’explotació i treballadors de l’Escola d’Esquí, i ha servit per posar a prova els protocols d’actuació en cas d’aturada tècnica del giny, ja sigui per incidències mecàniques o meteorològiques.
Durant el simulacre, els participants s’han distribuït entre les cadires i les pilones del telecadira per simular una aturada i activar el protocol d’evacuació vertical. Un dels objectius principals de la maniobra era valorar el temps necessari per finalitzar amb èxit l’evacuació i establir les eines perquè els equips d’intervenció puguin actuar amb la màxima eficàcia i rapidesa en cas real d’emergència.
Com a novetat d’aquesta temporada, SETAP365 ha implementat el programa informàtic PisterAdmin, que centralitza la informació relativa al control de qualitat en l’obertura de pistes, la gestió d’accidents i evacuacions, així com el Pla d’Intervenció de Desenvolupament d’Allaus (PIDA).