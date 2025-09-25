Encamp
El pàrquing Prada de Moles tancarà del 29 de setembre al 3 d’octubre per obres
El comú posarà a disposició dels abonats que ho desitgin una plaça en un altre equipament comunal
L’aparcament de Prada de Moles a Encamp estarà fora de servei del 29 de setembre al 3 d’octubre per millores del ferm, així ho ha anunciat el comú. El consorci posarà a disposició dels abonats que ho desitgin una plaça de pàrquing en un altre equipament comunal. Les autoritats comunals insten als usuaris que durant aquests dies utilitzin els aparcaments més propers, com són el del carrer de la Vena o el parc de l’Ossa.
Les obres tenen com a objectiu renovar l’asfalt i corregir les deficiències actuals, amb la voluntat de garantir unes instal·lacions en òptimes condicions i oferir un servei de qualitat a tots els usuaris. Aquesta actuació s’inclou en el Pla de manteniment i millora dels equipaments comunals. L'aparcament de Prada de Moles tornarà a estar operatiu a partir de dissabte 4 d’octubre.