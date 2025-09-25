Andorra la Vella
El comú impulsa la creació de la marca gastronòmica Andorra la Vella
Sergi González ha assegurat que la cuina del país gaudeix d'una "molt bona" opinó pública
El comú d'Andorra la Vella ha presentat aquesta tarda, de la mà del cònsol major, Sergi González, el full de ruta per enfortir la gastronomia andorrana. González ha assegurat que la cuina del país gaudeix d'una "molt bona" opinió pública, però també destaca la importància d'establir relacions entre restauradors i implementar petites accions per enfortir la marca Andorra a partir del pla "Cuinem el futur d’Andorra la Vella". El cònsol ha demanat la col·laboració dels restauradors d'Andorra la Vella i ha fet èmfasi en la participació activa per no fer una "lluita individual".
Les propostes s'implementaran durant el 2026, d'acord amb tres línies estratègiques centrades en la marca, promoció i relació amb el producte, el turisme actiu, benestar i salut i la formació i sostenibilitat de negoci.