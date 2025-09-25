L'AUTOBÚS INERPARROQUIA ARRENCARÀ DILLUNS
Gili critica que Govern suprimís la línia circular per motius econòmics
La cònsol considera que no és la raó més adient quan es tracta d’un servei públic
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va criticar ahir els arguments que el Govern va donar la setmana passada per justificar la supressió de la línia circular. L’executiu, en una resposta parlamentària, va subratllar el cost de manteniment de la línia, 450.000 euros l’any, i el cost per cada viatger, 0,91 cèntims, per validar la supressió de la línia. La cònsol, quant a la motivació de l’executiu per suprimir la ruta circular, va manifestar que argumentar qüestions econòmiques potser no seria el més adient quan es parla d’un servei públic.
“És una col·laboració entre administracions que busquen optimitzar recursos”
Gili va fer aquest apunt durant la presentació de la nova línia de bus interparroquial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, en què també va estar present el cònsol major de la capital, Sergi González. La línia començarà la prova pilot de sis mesos dilluns de la setmana que ve. Es tracta d’un servei que serà gratuït, que passarà cada 40 minuts i que vol cobrir les necessitats de les persones que necessitin anar a fer tràmits al Govern o a la CASS, a l’hospital o a les escoles, entre altres. Funcionarà de dilluns a divendres.
D’aquesta manera, tal com va emfasitzar Gili, aquesta nova línia vol facilitar l’accés als punts d’interès administratius i institucionals com la CASS, el Govern, els comuns de les dues parròquies i l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. També va recordar que es tracta d’una proposta que les dues majories portaven als seus programes electorals i que és “un exemple de bona col·laboració entre administracions que busquen optimitzar recursos per facilitar la vida als ciutadans”. També va incidir en el fet que aquest nou servei “no té la vocació de reemplaçar la línia circular del Govern”. Així, en va destacar algunes diferències, com ara que el nou servei no passa per l’Obac i allarga el recorregut per l’interior de la parròquia d’Andorra la Vella arribant al Govern o a la CASS, per exemple.
“[El servei de bus] Vol fer possible una altra manera de moure’s entre les dues parròquies”
Per la seva banda, González va destacar que esperen “una bona acceptació” d’un servei que vol donar resposta a les necessitats dels ciutadans i fer possible “una altra manera” de moure’s entre les dues parròquies. “És un primer pas que veurem on ens portarà”, va afegir, incidint en el fet que el nou servei fa una bona cobertura de la vall central perquè va “des de la Margineda fins a l’església d’Escaldes-Engordany”.
El bus tindrà capacitat per a una vintena de persones. El primer trajecte sortirà a les set del matí des del comú d’Andorra la Vella i a un quart de vuit des d’Escaldes-Engordany (parada de Caldea). L’última sortida serà a les vuit i vint del vespre des de la capital i a les vuit i 35 minuts des d’Escaldes.