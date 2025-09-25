Activitats
Encamp impulsa rutes guiades i vies ferrades per fomentar la connexió amb la natura
L’oferta inclou un total de set activitats a l’aire lliure, amb guiatge especialitzat i grups reduïts
El comú d’Encamp ha presentat el programa de rutes guiades i vies ferrades per aquesta tardor, amb l’objectiu d’apropar el patrimoni natural de la parròquia tant a la ciutadania com als visitants. L’oferta inclou un total de set activitats a l’aire lliure, amb guiatge especialitzat i grups reduïts, per fomentar la pràctica esportiva i el contacte amb la natura.
Com a novetat d’enguany, s’han incorporat dues sortides boletaires, previstes per als dies 19 i 26 d’octubre. Es tracta d’activitats gratuïtes que permeten descobrir indrets de les valls mentre s’identifiquen bolets, amb una durada aproximada de cinc hores. La consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, ha destacat que amb aquestes sortides "volem oferir una experiència senzilla, però profunda", i ha remarcat el valor dels guiatges i el fet de treballar amb grups reduïts per garantir una experiència de qualitat i de connexió amb l’entorn.
El programa començarà el 4 d’octubre amb una via ferrada al Coll dels Isards, al Pas de la Casa. Les activitats tenen un cost de 5 euros, excepte les sortides micològiques, que són gratuïtes. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a les oficines de Turisme d’Encamp (tel. 731 000) o del Pas de la Casa (tel. 755 100). El punt de trobada per iniciar cada sortida serà davant d’aquestes oficines.