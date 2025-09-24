SANT JULIÀ DE LÒRIA
La Vila Medieval laurediana es reinventa
La cita aposta per una renovació profunda i per introduir una temàtica central: la fantasia
Sant Julià de Lòria acull aquest cap de setmana, del 26 al 28 de setembre, la 22a edició de la Vila Medieval, que enguany aposta per una renovació profunda amb la introducció d’una temàtica central: la fantasia. Sota el lema Un món de fantasia, el comú vol oferir una experiència immersiva i diferenciada, amb una programació pensada especialment per al públic familiar i que es renova cada dia per fidelitzar i atraure nous visitants.
Segons van explicar ahir la consellera de Cultura, Teresa Areny, i la cap de programació cultural, Laura Rogé, la voluntat és evitar la repetició d’edicions anteriors i donar més coherència i creativitat a l’esdeveniment. “Cada dia es podrà veure alguna cosa nova. No hi haurà dues jornades iguals”, va subratllar Areny, mentre que Rogé va destacar que “la temàtica de la fantasia permet vincular el món medieval amb llegendes i imaginaris que entusiasmen petits i grans”.
La fira medieval arrencarà divendres vinent i acabarà diumenge
La fira es desplegarà en vuit espais tematitzats que combinen espectacles, ambientació i tallers. Entre les novetats, destaca el Bosc encantat al jardí de la Fàbrica del Reig, inspirat en l’univers de Tolkien, i el Refugi dels menairons, amb atraccions manuals i jocs tradicionals. A la plaça Major, el Racó dels encanteris oferirà tallers de cal·ligrafia i màgia inspirats en mons com el de Harry Potter. També hi haurà un Tocador reial per transformar-se en éssers fantàstics i un nou Jardinet artesanal amb creacions dels alumnes de l’Escola d’Art, que per primera vegada tindran un mercat propi amb una quarantena de parades.
La programació inclou més de 20 activitats, entre les quals l’espectacle inaugural Dones d’aigua, de la companyia Líquid Dansa, actuacions itinerants de companyies internacionals com Les Fantasty o Les Nomades Medieval Fantasy, i propostes familiars com els contes d’Utinghami i el Rei de la boira o Mos-Kids. No hi faltarà la participació de l’Esbart Lauredià i la Colla Gegantera, que portaran a escena la llegenda de la Dama Blanca. La música també hi tindrà un paper destacat amb actuacions de Puntual Folk, la Coral Rocafort, els Petits Cantaires Lauredians i una cloenda festiva amb Les Violines.
Pel que fa a la mobilitat, només es tancarà l’avinguda Verge de Canòlich, com és habitual. A més, la coincidència amb el festival L’Andart es valora positivament com una sinergia cultural, mentre que les Jornades de bruixeria, enguany, se celebraran al març per tenir més protagonisme propi i vincular-se al Dia de la dona.