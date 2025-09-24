Trobada
Sant Julià celebra la Setmana de la Gent Gran amb activitats per fomentar la salut i la convivència
Es requereix inscripció prèvia a la Llar de Lòria
El comú de Sant Julià de Lòria organitza del 29 de setembre al 3 d’octubre la 8a Setmana de la Gent Gran, una cita ja consolidada que té com a objectiu reconèixer la tasca i promoure la participació activa de les persones majors de 60 anys. El programa inclou una àmplia oferta d’activitats enfocades al benestar, la salut, l’esport, la cultura i la convivència.
La setmana començarà el dilluns 29 amb un partit de walking futbol a les instal·lacions de LAUesport, així com un taller de postura i sòl pelvià conduït per la fisioterapeuta Lourdes Ribera. Dimarts 30, els participants podran aprendre a elaborar pa rústic amb massa mare i assistir a una sessió de cinema a Illa Carlemany.
El dimecres 1 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, es farà la missa tradicional i el dinar de celebració de la Llar de Lòria.
Les activitats continuaran dijous 2 amb una visita al Saló de la Gent Gran d’Escaldes-Engordany i una iniciació a la petanca intergeneracional al Prat del Senzill. Finalment, divendres 3 els assistents podran participar en una sessió d’aiguagim i en el taller “Moure’s per un bon envelliment”, impartit per l’experta en activitat física Isabel Carrera.
Les activitats requereixen inscripció prèvia a la Llar de Lòria, ja que les places són limitades. El comú recomana portar roba i calçat còmode per a les activitats físiques.