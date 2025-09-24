Equipaments
Ordino inaugura el parc Plana dels Camps
L'espai, que ha costat prop de 170.000 euros, ha estat dissenyat amb la participació dels joves de la parròquia
El comú d’Ordino ha inaugurat avui el nou parc Plana dels Camps, un espai esportiu i d’esbarjo situat en una zona estratègica propera a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança, el CTEO i el camp de futbol. A l’acte hi han assistit els cònsols de la parròquia, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la subsíndica Sandra Codina, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, i diversos consellers comunals.
El projecte és el resultat del procés participatiu 'Tria quin espai vols', celebrat a la primavera del 2024, amb la participació activa dels joves de la parròquia. Hi van prendre part els alumnes de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino i els de sisè de primària de l’Escola Andorrana d’Ordino, que van votar entre diverses propostes. Amb 411 vots recollits, la proposta més votada, amb un 33% de suports, va ser la que combinava una pista multiesports i un llit elàstic.
El parc, que ha suposat una inversió de prop de 170.000 euros, disposa d’una pista de bàsquet, equipada amb porteries, i una zona enjardinada amb un llit elàstic, bancs i una font.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha destacat que el nou espai representa "un pas més en la transformació" de la zona, molt freqüentada per joves i esportistes, i ha anunciat la continuació del projecte amb noves actuacions. En concret, s’està treballant en la creació d’un espai verd de 1.000 metres quadrats i un centenar de places d’aparcament addicionals. "Un espai que oxigenarà sens dubte tots els veïns, propiciant un entorn més harmònic i donant resposta a la demanda d’aparcament creixent a la zona", ha remarcat Coma.
La consellera de Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, ha posat en valor la implicació dels joves en la presa de decisions públiques i ha agraït la col·laboració dels centres educatius en aquest projecte que reforça la connexió entre la Clota Verda, porta d’entrada a la parròquia, i el centre d’Ordino.