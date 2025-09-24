ORDINO
Estiu de rècord amb més de 70.000 visites als atractius turístics parroquials
El comú destaca la consolidació del seu model de turisme sostenible i de qualitat
La parròquia d’Ordino ha viscut una temporada d’estiu excepcional, marcada per un augment notable del nombre de visitants i per la consolidació del seu model de turisme sostenible i de qualitat. Entre maig i final d’agost, els principals espais naturals i patrimonials de la parròquia han registrat més de 70.000 visites, amb increments significatius respecte a l’any anterior.
4,78 sobre 5, és la valoració mitjana dels visitants
El parc natural de la vall de Sorteny ha rebut 22.000 visitants, un 15% més que l’estiu del 2024. El gros dels visitants ha accedit al recinte en vehicle propi, amb una mitjana de 60 cotxes diaris durant el juliol i l’agost, si bé el bus parroquial ha transportat més d’un miler de persones. La caseta d’informació ha atès 1.400 persones i gairebé 1.000 han respost a enquestes sobre hàbits i preferències, revelant que moltes visitaven l’espai per primera vegada, atretes per rutes com el llac de l’Estanyó i el refugi de Sorteny. El 60% del públic procedia d’Espanya, seguit de França (23%) i altres nacionalitats.
22.000 persones al parc natural de la vall de Sorteny
Pel que fa a la satisfacció, l’experiència al parc ha rebut una valoració mitjana de 4,78 sobre 5, destacant l’estat de les infraestructures i l’atenció rebuda. Cal remarcar que no s’ha imposat cap sanció durant tot l’estiu. Paral·lelament, s’han dut a terme activitats de sensibilització ambiental amb una participació global d’un centenar de persones.
La Ruta del Ferro ha estat un altre punt destacat, amb 41.138 persones, gairebé el doble que el 2024, malgrat el tancament temporal de la mina de ferro. Altres espais patrimonials com la mola i serradora de la Cortinada (300 visites) i la ruta Macarulla (3.512 visites a l’estiu) també han tingut una bona acollida. En l’àmbit d’informació turística, la Casa de la Muntanya ha atès 8.930 persones i la nova caseta del coll d’Ordino, 2.974.
El comú destaca la importància de continuar treballant per oferir experiències de qualitat, amb serveis ben dimensionats i una oferta pensada per a públic familiar i interessat en el respecte pel medi ambient. La voluntat és mantenir un creixement sostingut i equilibrat, que garanteixi la preservació dels entorns naturals i el benestar dels residents.
Amb aquestes xifres, el comú d’Ordino fa un balanç molt positiu de la temporada estival, que referma la parròquia com a referent pel que fa a turisme de natura, cultura i activitats familiars, fidel a un model basat en la sostenibilitat.