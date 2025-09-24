Encamp
La CorreCanins fixa el límit en 150 inscripcions per garantir la seguretat dels animals
Les expectatives del departament són arribar entre els 80 i 100 participants
Els corredors i amants de gossos tenen una cita amb la CorreCanins 2025, el 3 i 4 d'octubre a la parròquia d'Encamp. L’esdeveniment, que anteriorment es coneixia com a Trail Dog, manté l’esperit de fomentar l’activitat física en companyia dels animals i la promoció del seu benestar, amb noves opcions de participació que inclouen un recorregut més senzill. Així ho ha valorat el conseller de Finances, Esports i Reactivació econòmica del comú, Nino Marot, en roda de premsa aquest dimecres, tot remarcant que la voluntat és que la prova tingui un format reduït, "molt propera i familiar".
L’organització ha fixat un màxim de 150 inscripcions per no posar nerviosos els animals. El conseller ha marcat el topall d'inscripcions per garantir "la gestió i el desenvolupament de la cursa", així com la seguretat dels participants. "Tancar (la cursa de CorreCanins) seria morir d'èxit", ha expressat. En pròximes edicions, si s’escau, el consorci es planteja ampliar el nombre de curses en comptes del nombre de participants alhora. Les expectatives del departament, però, són arribar entre els 80 i 100 participants. De moment, des de l'obertura de les inscripcions la setmana passada, s'han apuntat una vintena de persones.
El director del Departament d’Esports, Robert Gil, ha explicat que la primera cursa, la Trail 10 quilòmetres, "s’ha adaptat perquè la pugui fer tothom". El recorregut comptarà amb 456 metres de desnivell acumulat i punts d’aigua cada tres quilòmetres. A més, hi haurà també un circuit urbà de tres quilòmetres per a tots els públics.
Gil ha remarcat igualment que hi haurà normativa específica per a determinades races. "Els gossos de raça potencialment perillosa podran participar sempre que portin morrió i estiguin acompanyats d’una persona major de divuit anys", ha detallat.
Inscripcions i premis
Les inscripcions tenen un cost de 15 euros per al recorregut llarg i de 6 euros per al curt i es poden fer a través de la web encamp.ad/correcanins2025. A més, dos euros de cada inscripció es destinaran a l’associació GosSOS Andorra, entitat dedicada a la protecció i l’acollida dels gossos sense llar.
Els participants rebran un lot de benvinguda amb un buf de la cursa, un bidó d’aigua per al gos, productes d’empreses especialitzades en el sector caní i una medalla 'finisher' per als dos integrants de l’equip.
Els guanyadors del circuit de 3 quilòmetres rebran abonaments a la piscina de la Mola per a l’estiu del 2026, material de natació i entrades per al MoraBanc Andorra i l’FC Andorra. Els menors destacats també seran reconeguts amb trofeus i abonaments. En el recorregut de 10 quilòmetres, els primers classificats obtindran abonaments anuals als centres esportius comunals, forfets a Grandvalira i entrades per a esdeveniments esportius. També hi haurà un premi especial per al millor participant major de seixanta-cinc anys.