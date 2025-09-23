LA MASSANA
Unanimitat per reduir la densitat permesa a les zones residencials
Fins ara el POUP permetia construir fins a deu habitatges en parcel·les de com a mínim 2.500 metres quadrats
El comú de la Massana va aprovar ahir per unanimitat en sessió de consell una modificació del pla d’urbanisme per reduir la densitat a les zones residencials. Els canvis fets al POUP suprimeixen la possibilitat de construir fins a deu habitatges en parcel·les de com a mínim 2.500 metres quadrats a les zones residencials i intermèdies.
A partir d’ara, a les parcel·les situades en aquestes zones –la majoria del sòl urbanitzable de la parròquia té aquesta qualificació– s’hauran de complir els criteris de baixa densitat: un habitatge separat per cada 400 metres quadrats, dos habitatges aparellats en parcel·les de fins a 500 metres quadrats, i fins a dos habitatges aïllats en superfícies de fins a 750 metres quadrats.
“Ens permetrà guanyar en seguretat, eficiència de les xarxes i qualitat paisatgística”
La cònsol major, Eva Sansa, va defensar aquesta mesura perquè permetrà consolidar un model de baixa densitat urbanística. “Ens permetrà guanyar en seguretat, eficiència de les xarxes i qualitat paisatgística, així com assegurar un creixement més sostenible i coherent amb el que tothom espera d’aquestes zones de caire residencial”, va assenyalar. La mandatària també va recordar que la proposta s’ha tirat endavant en un moment en què el comú treballa en la revisió del nou POUP.
D’altra banda, en la sessió van aprovar-se, també amb el vot favorable de tots els consellers presents a la sessió, els convenis necessaris per culminar les obres de l’últim tram de la desviació de la Massana. Amb aquest acord, el propietari privat dels terrenys afectats posa a disposició les parcel·les per acabar el projecte, declarat d’interès nacional per l’executiu.
El traçat de la desviació afecta el centre comercial Caprabo situat al començament del carrer Costes de Giberga, just després de la Farga Rossell. El Govern només assumirà el cost de l’enderroc. Per tant, la propietat privada haurà de pagar-ne la reconstrucció si vol reobrir l’establiment en un altre lloc. La variant té l’objectiu de descongestionar el trànsit al centre de la parròquia i, de retruc, contribuir a millorar la mobilitat arreu de la xarxa viària del Principat.
Finalment, el ple també va aprovar un altre conveni de promesa de permuta que permetrà al comú obtenir un terreny de cessió. L’acord facilitarà la creació d’un nou espai públic que connectarà l’avinguda del Través amb la desviació, fet que millorarà l’accessibilitat al centre.