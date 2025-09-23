ANDORRA LA VELLA
La part alta de Meritxell, per a vianants
La prova pilot tindrà lloc cada diumenge fins al 23 de novembre de 10 a 20 hores
La prova pilot per fer per a vianants el tram de l’avinguda Meritxell situat entre la Rotonda i la Creu Grossa començarà diumenge vinent a les deu del matí. Els talls de circulació es faran cada diumenge fins al 23 de novembre de deu del matí a vuit del vespre. Un cop el comú d’Andorra la Vella hagi analitzat totes les dades relacionades amb el projecte, decidirà si cal donar-hi continuïtat o no. En qualsevol cas, el cònsol major, Sergi González, va apuntar ahir en la presentació del projecte que la decisió es prendrà en el primer trimestre de l’any vinent. El mandatari va apuntar, a més, que cada dia de tall s’organitzaran activitats per dinamitzar el carrer.
“[...] Estem convençuts que el benefici col·lectiu [del projecte] serà inqüestionable”
Baixa afluència
Els talls s’han planificat en dies de baixa afluència de vehicles, i inclouen mesures per garantir la mobilitat i l’accessibilitat, l’accés als aparcaments de la zona i les actuacions necessàries en cas d’emergència. Els informes del servei de Circulació avalen que la iniciativa no generarà dificultats significatives, i s’incorporen mecanismes de participació ciutadana per recollir l’opinió de veïns, comerciants i usuaris. “Aquesta és una aposta valenta i realista, inspirada en experiències reeixides a ciutats com París, Madrid, Nova York, Tolosa, Vitòria o Pontevedra. Som conscients que caldrà escoltar tothom i fer ajustos, però estem convençuts que el benefici col·lectiu serà inqüestionable”, va assenyalar el cònsol.
El comerç veu amb bons ulls la iniciativa, tal com va poder comprovar González en una reunió divendres de la setmana passada. El cònsol va remarcar que està obert a parlar del projecte amb els detractors que hi pugui haver.
La proposta s’emmarca en un projecte més gran anomenat Carrers Vius, que té com a objectiu recuperar els carrers com a espais per gaudir i conviure, així com per guanyar en qualitat de vida i dinamitzar el teixit comercial. González no va descartar ampliar en el futur els carrers reservats per als vianants en altres punts de la parròquia, però alhora va recordar que per fer bé les coses “sempre cal anar pas a pas”.