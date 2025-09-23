Turisme
Ordino tanca un "estiu de rècord" amb 41.000 visitants a la ruta del Ferro
La vall de Sorteny registra un augment del 15% de visitants, amb un total de 22.000
Ordino ha viscut un estiu excepcionalment positiu pel que fa a l’afluència de visitants, consolidant-se com una destinació de referència en turisme sostenible i de qualitat. Entre els mesos de maig i agost, el Parc Natural de la Vall de Sorteny ha rebut 22.000 visitants, fet que representa un increment del 15% respecte al mateix període del 2024.
Segons les dades del comú, el públic que arriba a Sorteny ho fa principalment atret pel senderisme i l’ecoturisme, amb el llac de l’Estanyó i el refugi de Sorteny com a punts destacats. El 60% dels visitants són d’origen espanyol, seguits pels francesos amb un 23%, i la resta corresponen a altres nacionalitats.
Fora del parc, la Ruta del Ferro ha gairebé duplicat els seus visitants respecte a l’any anterior, amb 41.138 persones que han recorregut el camí ral de Llorts, malgrat el tancament temporal de la Mina de ferro per obres. Altres espais com la Mola i la serradora de la Cortinada han rebut 300 visitants, mentre que la ruta Macarulla ha acumulat 3.512 visitants durant l’estiu (5.477 en total al llarg del 2025 fins a l’agost).
Amb aquestes xifres, el comú fa un balanç molt positiu de la temporada i constata l’interès creixent pel patrimoni natural i cultural de la parròquia, reforçant l’aposta per un model turístic sostenible i de qualitat.