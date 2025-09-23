SANT JULIÀ DE LÒRIA
El FesTac es consolida com a festival de teatre de carrer amb 21 espectacles
El FesTac, festival de teatre al carrer de Sant Julià de Lòria, arriba a la seva quarta edició del 10 al 12 d’octubre amb un pressupost global de 60.000 euros, 21 espectacles de 18 companyies –quatre dels quals d’autoria andorrana– i la implicació conjunta del comú, el Govern i, per primera vegada, la col·laboració de les ambaixades espanyola i francesa i de la Generalitat de Catalunya. La consellera de Cultura del comú, Teresa Areny, va remarcar que la voluntat de la corporació és que el públic descobreixi racons menys coneguts, però plens d’encant i que Sant Julià refermi la seva tradició teatral. El festival es desplegarà en nou espais singulars de la parròquia: plaça Laurèdia, parc infantil del camp gran, antic hotel Pol, jardins de la Morera, plaça Sant Roc, casa comuna, plaça de la Germandat, avinguda Verge de Canòlich i jardins de l’antiga fàbrica Reig.