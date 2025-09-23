CONCURS
Escaldes i Andorra la Vella controlaran la població de coloms
La iniciativa té l'objectiu de reduir progressivament la reproducció dels coloms en zones urbanes, a través d'un sistema respectuós i sostenible
Els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany obren un concurs nacional per adjudicat el subministrament de sis dispensadors de pinso esterilitzador, per al control de la població de coloms a ambdues parròquies. El termini per presentar ofertes finalitzarà el 24 d'octubre i té un pressupost de 58.000 euros anuals.
Segons informen els comuns, la iniciativa té l'objectiu de reduir progressivament la reproducció dels coloms en zones urbanes, a través d'un sistema respectuós i sostenible. Els plecs tècnics especifiquen que els equips hauran d'estar construïts amb acer galvanitzat resistent a la intempèrie, comptar amb autonomia elèctrica i tenir una capacitat mínima de 20 a 25 quilos.
L'empresa adjudicatària assumirà el manteniment preventiu i correctiu dels dispensadors i la recàrrega del pinso. El contracte tindrà una durada d'un any renovable automàticament fins a un màxim de sis anys.