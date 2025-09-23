Sant Julià de Lòria
La 22a edició de la fira medieval aposta per la fantasia per reinventar-se
L'objectiu és innovar i evitar la repetició d’edicions anteriors, alhora que s’ofereix una experiència diferent cada dia
La Vila Medieval de Sant Julià de Lòria arriba aquest cap de setmana, del 26 al 28 de setembre, a la 22a edició amb una novetat destacada, per primera vegada es dota l’esdeveniment d’una temàtica central, la fantasia. Sota el lema 'Un món de fantasia’, l'objectiu, segons han explicat la consellera de Cultura, Teresa Areny, i la cap de la cap de programació cultural, Laura Rogé, és innovar i evitar la repetició d’edicions anteriors, alhora que s’ofereix una experiència diferent cada dia molt enfocada al "públic familiar".
