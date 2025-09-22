Cultura
La quarta edició del FesTac comptarà amb 18 companyies i 21 espectacles
El festival té un pressupost de 60.000 euros i se celebrarà del 10 al 12 d'octubre
El FesTac, Festival de Teatre al Carrer de Sant Julià de Lòria, arriba a la quarta edició, del 10 al 12 d’octubre, amb un pressupost global de 60.000 €, 18 companyies i un total de 21 espectacles, quatre dels quals d'autoria andorrana, i la implicació del comú, el Govern i, enguany per primer cop amb la col·laboració de les ambaixades espanyola i francesa i la delegació de la Generalitat, per reforçar la dimensió internacional. El festival busca consolidar Sant Julià com a referent teatral, donar protagonisme al talent local i fer del carrer un escenari obert i participatiu que generi nous públics i cohesió social. “El més important és que aquest festival és una suma d’esforços que ens permet no només portar el teatre al carrer, sinó fer créixer públics i donar oportunitats als artistes d’aquí i de fora”, ha subratllat el director del certamen, Juanma Casero durant la presentació aquest dilluns.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.