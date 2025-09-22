ESCALDES-ENGORDANY
El saló de la Gent Gran se celebrarà l’1 i el 2 d’octubre
El saló de la Gent Gran d’Escaldes-Engordany, que tindrà lloc a la sala Prat del Roure, acollirà la seva 13 edició els dies 1 i 2 d’octubre. Aquesta iniciativa biennal té com a finalitat reunir la gent gran en un espai comú per donar-los a conèixer els diferents serveis i recursos existents al país adreçats al col·lectiu. Amb aquest esdeveniment, el comú reafirma el seu compromís amb la gent gran, conscient de la seva contribució decisiva al desenvolupament de la parròquia i del país. El saló vol ser alhora un reconeixement a la seva aportació i experiència, i un punt de trobada per donar resposta a les seves necessitats i inquietuds.
La programació inclou una àmplia varietat de propostes que abracen àmbits com la salut, l’esport, la cultura, les relacions socials, el lleure, l’associacionisme i les noves tecnologies.